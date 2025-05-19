Пособие для беременных студенток увеличат до размера прожиточного минимума

Размер пособий по беременности и родам студенткам вузов, колледжей и техникумов вырастет до величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе по месту пребывания или фактического проживания. Такие поправки в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» одобрила комиссия по законопроектной деятельности правительства. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. О том что кабмин обсуждает пересмотр размера пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения, «Ведомости» писали 6 декабря 2024 г.