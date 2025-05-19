Пособие для беременных студенток увеличат до размера прожиточного минимума

Пособие для беременных студенток увеличат до размера прожиточного минимумаВ зависимости от региона размер выплаты составит от 74 867 до 235 424 рублей
Размер пособий по беременности и родам студенткам вузов, колледжей и техникумов вырастет до величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе по месту пребывания или фактического проживания. Такие поправки в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» одобрила комиссия по законопроектной деятельности правительства. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. О том что кабмин обсуждает пересмотр размера пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения, «Ведомости» писали 6 декабря 2024 г.
В одобренном правительством проекте поправок аналогичным образом предлагается увеличить размер пособия женщинам, обучающимся в научных организациях и организациях дополнительного профессионального образования. Во всех случаях беременные студентки должны учиться очно, но получать выплаты они смогут независимо от факта получения стипендии.
С 1 января 2025 г. величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по России составляет 19 329 руб. Отпуск по беременности и родам длится 140 дней. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам составит 90 202 руб., следует из финансово-экономического обоснования к проекту. Минимальную выплату в 74 867 руб. получат студентки Липецкой и Тамбовской областей, максимальную – 235 424 руб. – студентки Чукотского автономного округа.
Пособие работающим женщинам
Законопроект согласован с Минфином, Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития, Минюстом, Социальным фондом России (СФР) и другими ведомствами. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 сентября 2025 г.
«Предлагаемые изменения позволяют кратно увеличить сумму пособий для обучающихся женщин и могут дополнительно стимулировать повышение рождаемости в стране», – считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Назначать и выплачивать пособие будет СФР. Если закон будет принят, всего для выплат пособий учащимся женщинам из федерального бюджета потребуется в 2025 г. 1,22 млрд руб., в 2026 г. – 1,27 млрд руб., в 2027 г. – 1,32 млрд руб., говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту. Расчеты составлены исходя из того, что в России ежегодно в образовательных учреждениях будут учиться 13 500 беременных студенток, сказано там же.
В 2025 г. пособия профинансируют из остатка неиспользованных средств СФР, которые оцениваются в 7,3 млрд руб. На реализацию закона в 2026–2027 гг. средства будут предусмотрены в проекте закона «О федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027 г. и 2028 г.», следует из материалов к проекту.
Сейчас пособия по беременности и родам для студенток вузов, колледжей и техникумов, обучающихся очно, устанавливаются в размере стипендии, следует из ст. 8 закона «О государственных пособиям гражданам, имеющим детей». Средний размер стипендии равен 2000–5000 руб. То есть размер пособия за 140 дней больничного листа фактически составляет 9333–23 333 руб., рассказал Груздев.
Если студентка не получает стипендию или учится на платной основе, пособие выплачивается в размере минимальной государственной академической стипендии. Она выдается при успешной сдаче зачетов и экзаменов. В 2024 г. в вузах стипендия составляла 2067 руб. ежемесячно, в колледжах и техникумах – 539 руб. Женщины могли получить пособия в размере 9646 руб. и 2515,3 руб. соответственно.
Увеличенные пособия в первую очередь могут заинтересовать жителей малых городов и сел, где молодым специалистам труднее найти работу, чем в крупном городе, отмечала заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова. В целом же российская молодежь нацелена на получение образования и развитие карьеры, добавила она.