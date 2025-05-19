Правительство одобрило проект об увеличении декретного пособия студенткам

В декабре 2024 г. президент России Владимир Путин на заседании Госсовета призвал в качестве первоочередной меры повысить студенткам пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума. По его словам, в настоящее время первого ребенка в основном заводят в 28–29 лет: потом мамы хотят вернуться к работе и учебе, и на второго ребенка не хватает времени.