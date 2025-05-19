Правительство одобрило проект об увеличении декретного пособия студенткам
Проект об увеличении пособия по беременности и родам для студенток был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
Документ подготовлен кабмином и распространяется на женщин, проходящих очное обучение в колледжах, вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Документ предлагает повысить базовую расчетную сумму пособия до регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. С января в целом по России он составляет 19 329 руб. Тогда средний размер пособия по беременности и родам для студенток достигнет 90 202 руб.
На данный момент сумма пособия равна размеру стипендии за 140 дней отпуска по беременности. Так как средняя сумма стипендии 2000-5000 руб., будущая мама получает выплату от 9300 до 23 300 руб.
Назначать и производить выплату будет Соцфонд России. Пособие будет выплачиваться из федерального бюджета. Сейчас выплаты производятся образовательными организациями.
В декабре 2024 г. президент России Владимир Путин на заседании Госсовета призвал в качестве первоочередной меры повысить студенткам пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума. По его словам, в настоящее время первого ребенка в основном заводят в 28–29 лет: потом мамы хотят вернуться к работе и учебе, и на второго ребенка не хватает времени.
6 декабря прошлого года «Ведомости» также писали, что власти приступили к обсуждению пересмотра размера пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения.