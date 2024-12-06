Власти обсуждают повышение пособий по беременности и родам для студенток

По данным Минобрнауки на июль, в 543 вузах России учатся почти 37 000 матерей, из них почти 18 000 растят детей в возрасте до трех лет (цитата по «РИА Новости»). Если оценить дополнительное финансирование для обеспечения пособием, равным МРОТу, 18 000 матерей-студенток, то в следующем году потребуется около 4,75 млрд руб., говорит Сафонов. Молодых женщин, которые могли бы получать пособия по беременности и рождению ребенка, «не так много», говорит заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова. Вдобавок большинство российской молодежи нацелены в первую очередь на получение образования и развитие карьеры, чем на формирование семьи, продолжает эксперт. Увеличенные пособия за ребенка могут заинтересовать жителей малых городов и сел, где молодым специалистам труднее найти работу, чем в крупном городе, заключает она.