Власти обсуждают повышение пособий по беременности и родам для студенток

Власти обсуждают повышение пособий по беременности и родам для студентокТакое решение будет эффективным только в комплексе с другими мерами поддержки, считают эксперты
Власти начали обсуждать пересмотр размера пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения, сообщили «Ведомостям» два федеральных чиновника, знакомых с ходом дискуссии. Один из них говорит, что, пока она не завершена, как не определены и финальные параметры, идет сближение позиций по подходам. Сейчас пособия по беременности и родам для студенток вузов, колледжей и техникумов, обучающихся очно, устанавливаются в размере стипендии. Это следует из ст. 8 закона о государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Если студентка не получает стипендию или учится по коммерческому договору, размер пособия равен минимальному размеру государственной академической стипендии, утвержденному локальным нормативным актом образовательной организации. Этот подход может быть пересмотрен.
Государственная академическая стипендия выплачивается тем учащимся, которые успешно сдают аттестацию, зачеты и экзамены. Ежемесячно в 2024 г. студенты-очники в университетах могут получать стипендию в размере 2067 руб., в колледжах и техникумах – 539 руб. Источниками финансирования для стипендий являются федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ. С предложением повысить пособия по беременности и родам обучающимся в средних и высших учебных заведениях до уровня МРОТа выступила депутат Яна Лантратова, сообщившая, что готовит соответствующий законопроект. Впрочем, по сведениям одного из источников «Ведомостей», такой параметр, как МРОТ, не рассматривается для расчета повышенного пособия.
Главная задача демографической политики в стране – снизить до 20 лет средний возраст матери при рождении первого ребенка, чтобы повысить шанс рождаемости второго, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он также напомнил, что не существует мер, позволяющих «в одночасье» повысить рождаемость среди студентов в России.
Декретные выплаты
Работающим женщинам пособие выплачивают в размере 100% среднего заработка за последние два года. Его выплачивают в течение 140 дней (70 дней – до родов и 70 дней – после них). Минимальный размер пособия в 2024 г. составляет 88 565,4 руб., максимальный – 565 562,2 руб., следует из данных на сайте Социального фонда России. Женщинам, уволенным из-за ликвидации организаций, выплачивают пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте. В 2025 г. по РФ он составит 19 329 руб., а, например, в Белгородской области – 16 237 руб., в Магаданской области – 33 632 руб., в Республике Алтай – 18 362 руб., следует из данных Росстата.
По данным Минобрнауки на июль, в 543 вузах России учатся почти 37 000 матерей, из них почти 18 000 растят детей в возрасте до трех лет (цитата по «РИА Новости»). Если оценить дополнительное финансирование для обеспечения пособием, равным МРОТу, 18 000 матерей-студенток, то в следующем году потребуется около 4,75 млрд руб., говорит Сафонов. Молодых женщин, которые могли бы получать пособия по беременности и рождению ребенка, «не так много», говорит заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова. Вдобавок большинство российской молодежи нацелены в первую очередь на получение образования и развитие карьеры, чем на формирование семьи, продолжает эксперт. Увеличенные пособия за ребенка могут заинтересовать жителей малых городов и сел, где молодым специалистам труднее найти работу, чем в крупном городе, заключает она.
Демография влияет на «все аспекты жизни» в стране, в том числе на состояние ее трудовых ресурсов, сказала Егорова. Сегодняшней демографической проблемой в России является низкое количество детей и рост числа людей пенсионного возраста. По ее словам, на январь 2024 г. дети (до 14 лет) составляли около 18% населения страны, трудоспособное население (от 15 до 59 лет) – 57%, а пожилые люди – 25%. Доля пожилого населения в России стала считаться больше детской после переписи населения в 2002 г. (21% против 18% соответственно), уточнила она.
Предложение о повышении пособий студенткам с детьми является правильным, но для повышения рождаемости нужны комплексные решения, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Например, государству необходимо развивать доступность дошкольных учреждений для детей молодых мам, а также обновлять жилищные условия в студенческих общежитиях, сказал он. При этом «точечные меры» вроде увеличенных пособий не повысят рождаемость, если беременность будет преградой для получения образования и трудоустройства, считает он.
«Ведомости» направили запросы в Минобрнауки (отвечает за вузы), Минпросвещения (курирует среднее профессиональное образование), Минтруд и Минфин.