В Ростовской области задержан пособник мошенников, использовавших мессенджер Max

Задержанный выполнял роль посредника при переводе денежных средств аферистам. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. (мошенничество в крупном размере). Максимальное наказание по ней может достигать шести лет лишения свободы со штрафом до 80 000 руб. Представитель МВД России отметила, что полиции уже известны личности других участников схемы и они будут задержаны в ближайшее время.