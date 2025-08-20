Газета
Главная / Общество /

В Ростовской области задержан пособник мошенников, использовавших мессенджер Max

Ведомости

В Шахтах Ростовской области сотрудники полиции задержали горожанина, который подозревается в пособничестве зарубежным мошенникам. В их схемах фигурировал мессенджер Max, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный выполнял роль посредника при переводе денежных средств аферистам. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. (мошенничество в крупном размере). Максимальное наказание по ней может достигать шести лет лишения свободы со штрафом до 80 000 руб. Представитель МВД России отметила, что полиции уже известны личности других участников схемы и они будут задержаны в ближайшее время.

Волк также рассказала о первом случае дистанционного мошенничества через Max, который произошел 14 августа. Жительнице Курска поступил звонок через новую платформу якобы от лица сотрудников госорганов. Она выполнила их указания и потеряла 444 000 руб.

В июле 2025 г. Центр безопасности Max заблокировал более 10 000 номеров телефонов, которые принадлежат мошенникам, а также удалил свыше 32 000 вредоносных и спам-документов до того, как они смогли навредить пользователям. Он реагирует на жалобы пользователей и минимизирует мошенническую активность.

