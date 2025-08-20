В Госдуму внесли законопроект о премии в размере оклада для лояльных сотрудников
В Госдуму был внесен законопроект об обязательной премии в размере оклада для сотрудников, проработавших на одном месте более пяти лет. Документ опубликован в думской электронной базе.
«Данная мера позволит сократить отток кадров, а также усовершенствовать механизм поощрения сотрудников, которые на протяжении длительного времени добросовестно и качественно выполняют свою трудовую функцию», – говорится в пояснительной записке. Кроме того, инициатива позволит удержать сотрудников на их местах работы.
Инициативу предложили группа депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым. Субъектами права законодательной инициативы также указаны Дмитрий Гусев, Олег Нилов и Яна Лантратова.
7 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий учет показателей работника, в том числе наличие дисциплинарного взыскания, при начислении премий. При этом размер депремирования не должен сократить размер месячной заработной платы более чем на 20%.
Закон был разработан во исполнение постановления Конституционного суда России. Суд указывал, что действующая норма порождает возможность произвольно устанавливать правила выплат, входящих в состав зарплаты. Это позволяет сокращать ее без учета объективных критериев.