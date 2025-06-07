Путин подписал закон о снижении размера премии работников
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий учет показателей работника, в том числе наличие дисциплинарного взыскания, при начислении премий. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в Трудовой кодекс. Согласно документу, работодатели смогут снижать размер премии работнику из-за дисциплинарного взыскания (если оно было вынесено в расчетный период). При этом размер депремирования не должен сократить размер месячной заработной платы более чем на 20%.
Закон был разработан во исполнение постановления Конституционного суда России. Суд указывал, что действующая норма порождает возможность произвольно устанавливать правила выплат, входящих в состав зарплаты. Это позволяет сокращать ее без учета объективных критериев.
27 мая Госдума приняла законопроект сразу во втором и третьем чтениях. 4 июня документ одобрил Совет Федерации.
25 ноября 2024 г. правительство не поддержало предложенный ЛДПР законопроект, который предусматривал закрепление понятия «депремирование» в Трудовом кодексе. Он определял депремирование как неполную выплату или снижение размера стимулирующих и поощрительных частей зарплаты. По мнению кабмина, предлагаемые нормы идут вразрез с позицией Конституционного суда, так как изменение или уменьшение выплат стимулирующего характера без пересмотра условий трудового договора недопустимо. Вместо этого правительство внесло в Госдуму альтернативный законопроект о премиях, учитывающий необходимые особенности.