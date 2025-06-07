Путин подписал закон о снижении размера премии работников

25 ноября 2024 г. правительство не поддержало предложенный ЛДПР законопроект, который предусматривал закрепление понятия «депремирование» в Трудовом кодексе. Он определял депремирование как неполную выплату или снижение размера стимулирующих и поощрительных частей зарплаты. По мнению кабмина, предлагаемые нормы идут вразрез с позицией Конституционного суда, так как изменение или уменьшение выплат стимулирующего характера без пересмотра условий трудового договора недопустимо. Вместо этого правительство внесло в Госдуму альтернативный законопроект о премиях, учитывающий необходимые особенности.