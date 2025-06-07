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Путин подписал закон о снижении размера премии работников

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий учет показателей работника, в том числе наличие дисциплинарного взыскания, при начислении премий. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения вносятся в Трудовой кодекс. Согласно документу, работодатели смогут снижать размер премии работнику из-за дисциплинарного взыскания (если оно было вынесено в расчетный период). При этом размер депремирования не должен сократить размер месячной заработной платы более чем на 20%.

Закон был разработан во исполнение постановления Конституционного суда России. Суд указывал, что действующая норма порождает возможность произвольно устанавливать правила выплат, входящих в состав зарплаты. Это позволяет сокращать ее без учета объективных критериев.

27 мая Госдума приняла законопроект сразу во втором и третьем чтениях. 4 июня документ одобрил Совет Федерации.

25 ноября 2024 г. правительство не поддержало предложенный ЛДПР законопроект, который предусматривал закрепление понятия «депремирование» в Трудовом кодексе. Он определял депремирование как неполную выплату или снижение размера стимулирующих и поощрительных частей зарплаты. По мнению кабмина, предлагаемые нормы идут вразрез с позицией Конституционного суда, так как изменение или уменьшение выплат стимулирующего характера без пересмотра условий трудового договора недопустимо. Вместо этого правительство внесло в Госдуму альтернативный законопроект о премиях, учитывающий необходимые особенности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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