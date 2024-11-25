Правительство РФ не поддержало законопроект о депремировании работников

По мнению авторов инициативы, нововведение должно было помочь защитить работников от незаконных действий работодателей. Однако по мнению кабинета министров, предлагаемые нормы идут вразрез с позицией Конституционного суда, так как любое изменение или уменьшение выплат стимулирующего характера без пересмотра условий трудового договора недопустимо. Отмечается, что урезать можно только премию, а не другие виды стимулирующих выплат. Поэтому принятие данного закона могло бы ухудшить права работников. Вместо этого правительство уже внесло в Госдуму альтернативный законопроект о премиях, учитывающий все необходимые особенности.