Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Правительство РФ не поддержало законопроект о депремировании работников

Ведомости

Кабмин РФ не стал поддерживать предложенный ЛДПР законопроект, который предусматривал закрепление понятия «депремирование» в Трудовом кодексе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв правительства.

Законопроект определяет депремирование как неполную выплату или снижение размера стимулирующих и поощрительных частей заработной платы. Согласно документу, лишение премии возможно лишь при наличии оснований, установленных договором или внутренними актами организации, соответствующими трудовому законодательству. Однако суммарное сокращение ежемесячной зарплаты не должно превышать 20%.

По мнению авторов инициативы, нововведение должно было помочь защитить работников от незаконных действий работодателей. Однако по мнению кабинета министров, предлагаемые нормы идут вразрез с позицией Конституционного суда, так как любое изменение или уменьшение выплат стимулирующего характера без пересмотра условий трудового договора недопустимо. Отмечается, что урезать можно только премию, а не другие виды стимулирующих выплат. Поэтому принятие данного закона могло бы ухудшить права работников. Вместо этого правительство уже внесло в Госдуму альтернативный законопроект о премиях, учитывающий все необходимые особенности.

В октябре правительство России утвердило новые правила для повышения качества работы сотрудников госкомпаний, а также отдельных некоммерческих организаций. В частности, был расширен перечень показателей для депремирования должностных лиц и руководителей таких структур в том случае, если они не достигнут установленных ключевых показателей эффективности. Например, гендиректор организации может не получить 20% премии из-за несоблюдения рекомендаций, связанных с сокращением уровня операционных расходов компании, поскольку вырученные средства позволяют эффективнее справляться с задачами, определенными национальными целями развития.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных