Правительство РФ не поддержало законопроект о депремировании работников
Кабмин РФ не стал поддерживать предложенный ЛДПР законопроект, который предусматривал закрепление понятия «депремирование» в Трудовом кодексе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв правительства.
Законопроект определяет депремирование как неполную выплату или снижение размера стимулирующих и поощрительных частей заработной платы. Согласно документу, лишение премии возможно лишь при наличии оснований, установленных договором или внутренними актами организации, соответствующими трудовому законодательству. Однако суммарное сокращение ежемесячной зарплаты не должно превышать 20%.
По мнению авторов инициативы, нововведение должно было помочь защитить работников от незаконных действий работодателей. Однако по мнению кабинета министров, предлагаемые нормы идут вразрез с позицией Конституционного суда, так как любое изменение или уменьшение выплат стимулирующего характера без пересмотра условий трудового договора недопустимо. Отмечается, что урезать можно только премию, а не другие виды стимулирующих выплат. Поэтому принятие данного закона могло бы ухудшить права работников. Вместо этого правительство уже внесло в Госдуму альтернативный законопроект о премиях, учитывающий все необходимые особенности.
В октябре правительство России утвердило новые правила для повышения качества работы сотрудников госкомпаний, а также отдельных некоммерческих организаций. В частности, был расширен перечень показателей для депремирования должностных лиц и руководителей таких структур в том случае, если они не достигнут установленных ключевых показателей эффективности. Например, гендиректор организации может не получить 20% премии из-за несоблюдения рекомендаций, связанных с сокращением уровня операционных расходов компании, поскольку вырученные средства позволяют эффективнее справляться с задачами, определенными национальными целями развития.