Правительство определило меры стимулирования госкомпаний для повышения КПЭ
Правительство России утвердило новые правила для повышения качества работы сотрудников госкомпаний, а также отдельных некоммерческих организаций, об этом сообщается на сайте кабмина.
Согласно распоряжению, будет расширен перечень показателей для депремирования должностных лиц и руководителей таких структур в том случае, если они не достигнут установленных ключевых показателей эффективности.
Например, теперь гендиректор организации может не получить 20% премии из-за несоблюдения рекомендаций, связанных с сокращением уровня операционных расходов компании, поскольку вырученные средства позволяют эффективнее справляться с задачами, определенными национальными целями развития.
Премии на тот же процент будут лишены и руководители, не выполнившие установленные показатели цифровой трансформации предприятия.
2 июля 2019 г. «Ведомости» писали о решении правительства РФ пересмотреть ключевые показатели эффективности работы руководства госкомпаний.