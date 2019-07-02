Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4845 от 02.07.2019 под заголовком: Госкомпании помогут Путину

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

Оно рекомендует лишать их премий за невыполнение майского указа Владимира Путина

Правительство решило по-новому оценивать работу руководства госкомпаний. Пересмотренные ключевые показатели эффективности (KPI) перечислены в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце июня. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил представитель аппарата правительства.

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества. От достижения KPI должны зависеть премии руководства госкомпаний.

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Комментарии
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05:55 02.07.2019
У клоунов теперь тоже KPI, циркам на заметку
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