Госдума разрешила снижать размер премии работников

Изменения будут внесены в Трудовой кодекс. В случае вступления закона в силу работодатели смогут снижать размер премии работнику из-за дисциплинарного взыскания (если оно было вынесено в расчетный период). При этом размер депремирования не должен сократить размер месячной заработной платы более чем на 20%.