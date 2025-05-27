Госдума разрешила снижать размер премии работников
Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий учет показателей работника, в частности наличие дисциплинарного взыскания, при начислении премий. Об этом свидетельствует база нижней палаты парламента.
Изменения будут внесены в Трудовой кодекс. В случае вступления закона в силу работодатели смогут снижать размер премии работнику из-за дисциплинарного взыскания (если оно было вынесено в расчетный период). При этом размер депремирования не должен сократить размер месячной заработной платы более чем на 20%.
Документ был разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ. Суд указывал, что действующая норма порождает возможность произвольно устанавливать правила выплат, которые входят в состав зарплаты. Это позволяет сокращать ее без учета объективных критериев.
25 ноября 2024 г. правительство не поддержало предложенный ЛДПР законопроект, предусматривавший закрепление понятия «депремирование» в Трудовом кодексе. Документ определял депремирование как неполную выплату или снижение размера стимулирующих и поощрительных частей заработной платы. Согласно ему, лишение премии возможно только при наличии оснований, которые установлены договором или внутренними актами организации, соответствующими трудовому законодательству.
Авторы инициативы считали, что она должна помочь защитить работников от незаконных действий работодателей. Но по мнению кабмина, предлагаемые нормы идут вразрез с позицией Конституционного суда, поскольку любое изменение или уменьшение выплат стимулирующего характера без пересмотра условий трудового договора недопустимо. Вместо этого правительство внесло в Госдуму альтернативный законопроект о премиях, учитывающий все необходимые особенности.