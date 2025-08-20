Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до 26

Губернатор Павел Малков сообщал, что семьи погибших получат по 1 567 500 руб. Пострадавшим назначены выплаты в размере от 313 500 до 627 000 руб. в зависимости от тяжести ущерба здоровью. Жителям поселка Лесной, чьи дома пострадали, предоставят помощь на первоочередные нужды в размере 15 675 руб.