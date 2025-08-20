Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до 26
Количество жертв взрыва и пожара в цехе завода «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 26 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
На стационарном лечении остаются 30 пострадавших: 15 человек находятся в медицинских учреждениях Рязани и еще 15 – в Москве. Амбулаторную помощь получают 109 человек. Ведется работа по опознанию погибших, назначены экспертизы.
В поселке Лесной продолжает действовать режим ЧС. Спасатели и специалисты продолжают ликвидацию последствий происшествия.
Здание цеха было полностью разрушено в результате взрыва и пожара 15 августа. Первоначально сообщалось о пяти погибших, к утру 16 августа число жертв выросло до 11, а 18 августа – до 20.
Губернатор Павел Малков сообщал, что семьи погибших получат по 1 567 500 руб. Пострадавшим назначены выплаты в размере от 313 500 до 627 000 руб. в зависимости от тяжести ущерба здоровью. Жителям поселка Лесной, чьи дома пострадали, предоставят помощь на первоочередные нужды в размере 15 675 руб.