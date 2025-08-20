Газета
В Федерации альпинизма считают невозможным спасение альпинистки с пика Победы

Спасти российскую альпинистку Наталью Наговициную, которая застряла в районе пика Победы в Киргизии, практически невозможно. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

Он пояснил, что в районе, где находится альпинистка, трехкилометровый гребень. По его словам, чтобы спасти человека оттуда нужно не менее 30 человек. 

«Сейчас ситуация такая, что помочь практически невозможно. Вертолеты туда также подобраться не могут из-за разреженности воздуха», – сказал Пятницин.

Российские спасатели в этом году помогли 338 туристам в горах

По данным ТАСС, операцией по эвакуации россиянки сейчас занимается оборонное ведомство Киргизии. К ней отправилась группа спасателей. По приблизительным расчетам специалистов, они доберутся до Наговициной не раньше чем через три дня.

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил «Матч ТВ», что спасение Наговицыной будет чудом.

«Оттуда никого не эвакуируют. <...> Это большая проблема, это трагедия. Если кто‑то спасет — это будет чудо. Если она останется живая — это будет два разных чуда», — сказал он.

20 августа Telegram-канал Mash писал, что альпинистка находится в горах девятый день, ее считают живой. По данным Mash, ее пытались спасти трижды, но операции не удались из-за высоты и плохой погоды. 

В МЧС Кабардино-Балкарии 20 августа сообщили, что в верховьях ущелья Адыл-су на пике Виа-тау (высота около 3700 м) сорвались два альпиниста из Перми. Они погибли на месте, получив травмы, несовместимые с жизнью.

