Российские спасатели в этом году помогли 338 туристам в горах
Сотрудники МЧС России спасли 338 туристов в горах с января 2025 г., сообщило ведомство. Всего в труднодоступных местах работают свыше 5000 специалистов.
Как объяснили в МЧС, спасатели-альпинисты трудятся в горах и пещерах, а также при сходе лавин и обвалах. «Везде, где невозможно добраться до пострадавшего без помощи спецснаряжения», – подчеркнули представители ведомства.
МЧС России также напомнило, что при планировании похода в горы обязательно нужно зарегистрировать маршрут в ведомстве. Необходимо также обращать внимание на погоду и лавинную обстановку.
6 августа в МЧС Кабардино-Балкарии сообщали, что на южном склоне Эльбруса на высоте около 3200 м произошел сход селевой грязекаменной массы и сейчас пиковый период опасности таких происшествий. До этого сходы селевых потоков происходили два раза в июле, власти Эльбрусского района Кабардино-Балкарии эвакуировали жителей отдельных районов Тырныауза.