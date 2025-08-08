Российские спасатели в этом году помогли 338 туристам в горах

6 августа в МЧС Кабардино-Балкарии сообщали, что на южном склоне Эльбруса на высоте около 3200 м произошел сход селевой грязекаменной массы и сейчас пиковый период опасности таких происшествий. До этого сходы селевых потоков происходили два раза в июле, власти Эльбрусского района Кабардино-Балкарии эвакуировали жителей отдельных районов Тырныауза.