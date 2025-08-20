МИД находится в контакте с властями Киргизии по вопросу спасения альпинистки

По данным МИД РФ, 12 августа, спускаясь с вершины пика Победы, Наговицина получила перелом ноги. Ее напарник оказал ей первую помощь, и спустился в штурмовой лагерь, чтобы позвать спасателей. На следующий день альпинисты из Италии и Германии направились к альпинистке. Достигнув места ее расположения, они оставили Наговициной необходимое снаряжение, но были вынуждены вернуться из-за ухудшения погодных условий.