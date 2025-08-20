МИД находится в контакте с властями Киргизии по вопросу спасения альпинистки
Посольство РФ в Киргизии с первого дня происшествия с альпинистской Натальей Наговициной, которая застряла на пике Победы, находится в контакте с властями страны и совместно с ними ищет пути ее спасения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает сайт ведомства.
Дипломат отметила, что министерство находится в контакте с посольством РФ в Бишкеке и продолжает отслеживать ситуацию. Она также выразила признательность властям Киргизии за внимание к данному чрезвычайному происшествию.
По данным МИД РФ, 12 августа, спускаясь с вершины пика Победы, Наговицина получила перелом ноги. Ее напарник оказал ей первую помощь, и спустился в штурмовой лагерь, чтобы позвать спасателей. На следующий день альпинисты из Италии и Германии направились к альпинистке. Достигнув места ее расположения, они оставили Наговициной необходимое снаряжение, но были вынуждены вернуться из-за ухудшения погодных условий.
14-15 августа трое альпинистов получили указания спуститься из штурмового лагеря. В ходе спуска у альпиниста из Италии резко ухудшилось состояние здоровья. 15 августа он скончался, предположительно, от отека мозга. Сейчас напарник Наговициной и альпинист из Германии продолжают спуск, к ним направляется команда спасателей, рассказали в МИДе.
16 августа к месту происшествия направили вертолет министерства обороны Киргизии. Из-за неблагоприятных погодных условий он совершил жесткую посадку на высоте 4600 м, в результате чего пострадали двое человек. К месту инцидента вылетел другой вертолет оборонного ведомства страны.
Спасательный отряд достиг места, где находилась Наговицина 19 августа. Учитывая погодные условия, ее поиск и эвакуация потребуют определенного времени.
Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин сообщил, что спасти альпинистку практически невозможно. Он пояснил, что в районе, где находится альпинистка, трехкилометровый гребень. По его словам, чтобы спасти человека оттуда нужно не менее 30 человек.
20 августа Telegram-канал Mash писал, что альпинистка находится в горах девятый день, ее считают живой.