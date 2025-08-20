Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МИД находится в контакте с властями Киргизии по вопросу спасения альпинистки

Ведомости

Посольство РФ в Киргизии с первого дня происшествия с альпинистской Натальей Наговициной, которая застряла на пике Победы, находится в контакте с властями страны и совместно с ними ищет пути ее спасения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает сайт ведомства. 

Дипломат отметила, что министерство находится в контакте с посольством РФ в Бишкеке и продолжает отслеживать ситуацию. Она также выразила признательность властям Киргизии за внимание к данному чрезвычайному происшествию.

По данным МИД РФ, 12 августа, спускаясь с вершины пика Победы, Наговицина получила перелом ноги. Ее напарник оказал ей первую помощь, и спустился в штурмовой лагерь, чтобы позвать спасателей. На следующий день альпинисты из Италии и Германии направились к альпинистке. Достигнув места ее расположения, они оставили Наговициной необходимое снаряжение, но были вынуждены вернуться из-за ухудшения погодных условий. 

В Федерации альпинизма считают невозможным спасение альпинистки с пика Победы

Общество

14-15 августа трое альпинистов получили указания спуститься из штурмового лагеря. В ходе спуска у альпиниста из Италии резко ухудшилось состояние здоровья. 15 августа он скончался, предположительно, от отека мозга. Сейчас напарник Наговициной и альпинист из Германии продолжают спуск, к ним направляется команда спасателей, рассказали в МИДе.

16 августа к месту происшествия направили вертолет министерства обороны Киргизии. Из-за неблагоприятных погодных условий он совершил жесткую посадку на высоте 4600 м, в результате чего пострадали двое человек. К месту инцидента вылетел другой вертолет оборонного ведомства страны.

Спасательный отряд достиг места, где находилась Наговицина 19 августа. Учитывая погодные условия, ее поиск и эвакуация потребуют определенного времени.

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин сообщил, что спасти альпинистку практически невозможно. Он пояснил, что в районе, где находится альпинистка, трехкилометровый гребень. По его словам, чтобы спасти человека оттуда нужно не менее 30 человек. 

20 августа Telegram-канал Mash писал, что альпинистка находится в горах девятый день, ее считают живой.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных