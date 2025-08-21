Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Волгограда и Калуги
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда и Калуги («Грабцево») отменены. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
В аэропорту Волгограда мера была установлена в 23:09 мск 20 августа, в аэропорту Калуги – в 23:50 мск. Ограничения также действовали в воздушной гавани Саратова («Гагарин»).
20 августа Минобороны информировало, что за сутки силы ПВО уничтожили 217 беспилотников. Кроме того, был сбит реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS. Также в северо-западной части Черного моря Черноморский флот уничтожил два малоразмерных быстроходных катера.