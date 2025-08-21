Россиян с психрасстройствами и болезнью глаз не пустят за руль с 1 сентября
С 1 сентября управлять автомобилем не смогут жители России, страдающие психическими заболеваниями и болезнями глаз. Обновленные перечни медицинских противопоказаний, показаний и ограничений к управлению транспортным средством опубликованы на сайте правовой информации.
В частности, в список включены общие расстройства психологического развития, аномалии цветового зрения.
Распоряжение правительства датировано 12 апреля 2025 г. и вступает в силу 1 сентября.
24 июня Госдума в третьем чтении приняла закон, обязующий поликлиники передавать в МВД информацию об обнаруженных у водителей противопоказаниях для управления автомобилем. При выявлении таких болезней водитель должен будет в течение трех месяцев пройти внеочередное медосвидетельствование. При отказе от проверки или подтверждения болезни его права будут аннулированы.