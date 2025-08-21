Россиян с психрасстройствами и болезнью глаз не пустят за руль с 1 сентября

24 июня Госдума в третьем чтении приняла закон, обязующий поликлиники передавать в МВД информацию об обнаруженных у водителей противопоказаниях для управления автомобилем. При выявлении таких болезней водитель должен будет в течение трех месяцев пройти внеочередное медосвидетельствование. При отказе от проверки или подтверждения болезни его права будут аннулированы.