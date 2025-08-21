С 1 сентября фельдшеры смогут заменять врачей по приказу Минздрава
В России с 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава, согласно которому при нехватке или временном отсутствии врачей их некоторые полномочия могут перейти к фельдшерам и акушеркам, рассказала «РИА Новости» член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
По словам парламентария, такие изменения будут применены только для оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи. Как отметила Фролова, увеличился и список тех медицинских пунктов, где обязанности лечащего врача могут быть отданы фельдшеру.
«Это фельдшерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники, ранее в списке были только фельдшерско-акушерский пункт и фельдшерский здравпункт», – объяснила депутат. Делегированием может заняться руководитель медорганизации с помощью внутреннего приказа.
Фролова отметила, что средний медицинский работник сможет собирать анамнез, проводить осмотр, записывать электрокардиограмму, делать экспресс-анализ сахара крови и другие простые исследования. Если же фельдшер заподозрит серьезное заболевание, он отправит пациента к врачу.
20 августа президент Владимир Путин отметил проблему нехватки врачей в Еврейской автономной области на встрече с врио губернатора региона Марией Костюк. Она, в свою очередь, отметила, что готовить таких специалистов нужно долго. Врио главы области подчеркнула, что увеличено число земских врачей и фельдшеров. По словам Костюк, в большинстве сел и поселков уже открыты фельдшерско-акушерские пункты, а недостающие два ФАПа введут в строй до конца года.