С 1 сентября фельдшеры смогут заменять врачей по приказу Минздрава

20 августа президент Владимир Путин отметил проблему нехватки врачей в Еврейской автономной области на встрече с врио губернатора региона Марией Костюк. Она, в свою очередь, отметила, что готовить таких специалистов нужно долго. Врио главы области подчеркнула, что увеличено число земских врачей и фельдшеров. По словам Костюк, в большинстве сел и поселков уже открыты фельдшерско-акушерские пункты, а недостающие два ФАПа введут в строй до конца года.