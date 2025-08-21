Газета
Главная / Общество /

ФСБ пресекла вывоз из РФ похищенных документов украинским агентом

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали иностранного гражданина, который был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и по ее указаниям похитил документы по российскому военно-промышленному комплексу. Оперативники смогли воспрепятствовать вывозу этих бумаг за границу, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Гражданин иностранного государства 1989 г. р. незаконно получил указанные документы, которые ранее его сообщники украли, напав «на одного из секретоносителей российского военно-промышленного комплекса». Он хотел пересечь российско-азербайджанскую границу. Силовики задержали его на автомобильном пункте пропуска «Яраг – Казмаляр» в Дагестане.

Иностранный гражданин дал признательные показания. Он заявил, что агентом СБУ является его брат 1981 г. р. По его указаниям задержанный нашел в Курганской области тайник и забрал из него документы, а также мобильный телефон, чтобы переправиться на Украину.

20 августа ФСБ задержала троих участников диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области. Еще трое ее членов были ликвидированы в рамках оперативных действий. Преступников обучали спецслужбы, находящиеся на территории Украины, Литвы, Эстонии и Норвегии. Члены ДРГ уже признались в причастности к подрывам в сентябре 2024 г. на железной дороге в Новооскольском районе.

