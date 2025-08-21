Незаконный оборот табачной продукции сократился до шестилетнего рекорда
Нелегальный оборот табачной продукции в РФ в первые шесть месяцев 2025 г. достиг отметки в 9,5%, что стало рекордом за последние шесть лет действия обязательной маркировки, сообщили в Минпромторге. Источником данных стало исследование Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (АНО «ННЦК»).
В ведомстве отметили, что в сравнении с тем же периодом 2024 г. (10,8%) показатель уменьшился на 12%. При этом с 2019 г., когда в России был запущен механизм обязательной маркировки табачной продукции, нелегальный оборот снизился почти на 40%. Лидерами по минимальным показателям в этом сегменте стали регионы Дальнего Востока и Сибири – 1% и менее.
Представители Минпромторга также подчеркнули, что благодаря усилиям профильных органов, правоохранителей и бизнеса можно прогнозировать в стране дальнейшее сокращение доли нелегальной продукции на рынке. Этому способствует и активное использование системы цифровой маркировки «Честный знак».
В апреле сообщалось, что маркировка товаров в рамках этой системы принесла в бюджет России 1,2 трлн руб. «Больше всего на сегодняшний день поступлений в бюджет мы получили благодаря маркировке табачной продукции – 50% от всех поступлений», – говорила тогда замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева.