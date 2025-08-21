Незаконный оборот табачной продукции сократился до шестилетнего рекорда

В ведомстве отметили, что в сравнении с тем же периодом 2024 г. (10,8%) показатель уменьшился на 12%. При этом с 2019 г., когда в России был запущен механизм обязательной маркировки табачной продукции, нелегальный оборот снизился почти на 40%. Лидерами по минимальным показателям в этом сегменте стали регионы Дальнего Востока и Сибири – 1% и менее.