Маркировка «Честный знак» принесла в бюджет 1,2 трлн рублей

Оператор системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ) сообщил о выявлении 34 млн нарушений в торговой сети «Светофор» в 2023–2024 г. Около 23,2 млн случаев связаны с несоблюдением требований работы касс. Примерно 4,3 млн нарушений представляют собой попытки скопировать легальный код маркировки для продажи неучтенной продукции, преимущественно питьевой воды. Кроме того, более 2,2 млн случаев касались реализации товаров с истекшим сроком годности.