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Маркировка «Честный знак» принесла в бюджет 1,2 трлн рублей

Ведомости

Маркировка товаров в рамках системы «Честный знак» принесла в бюджет России 1,2 трлн руб. Об этом сообщила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

«Больше всего на сегодняшний день поступлений в бюджет мы получили благодаря маркировке табачной продукции – 50% от всех поступлений», – уточнила Приезжева.

Государственная система маркировки «Честный знак» внедряется в России поэтапно с 2019 г. Ее основная цель – противодействие нелегальному обороту товаров. Сейчас, по данным Минпромторга, в стране маркируется 27 товарных групп, а еще в 13 проводятся бесплатные добровольные эксперименты.

Оператор системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ) сообщил о выявлении 34 млн нарушений в торговой сети «Светофор» в 2023–2024 г. Около 23,2 млн случаев связаны с несоблюдением требований работы касс. Примерно 4,3 млн нарушений представляют собой попытки скопировать легальный код маркировки для продажи неучтенной продукции, преимущественно питьевой воды. Кроме того, более 2,2 млн случаев касались реализации товаров с истекшим сроком годности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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