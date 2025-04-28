Маркировка «Честный знак» принесла в бюджет 1,2 трлн рублей
Маркировка товаров в рамках системы «Честный знак» принесла в бюджет России 1,2 трлн руб. Об этом сообщила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».
«Больше всего на сегодняшний день поступлений в бюджет мы получили благодаря маркировке табачной продукции – 50% от всех поступлений», – уточнила Приезжева.
Государственная система маркировки «Честный знак» внедряется в России поэтапно с 2019 г. Ее основная цель – противодействие нелегальному обороту товаров. Сейчас, по данным Минпромторга, в стране маркируется 27 товарных групп, а еще в 13 проводятся бесплатные добровольные эксперименты.
Оператор системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ) сообщил о выявлении 34 млн нарушений в торговой сети «Светофор» в 2023–2024 г. Около 23,2 млн случаев связаны с несоблюдением требований работы касс. Примерно 4,3 млн нарушений представляют собой попытки скопировать легальный код маркировки для продажи неучтенной продукции, преимущественно питьевой воды. Кроме того, более 2,2 млн случаев касались реализации товаров с истекшим сроком годности.