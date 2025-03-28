ЦРПТ выявил в «Светофоре» 34 млн нарушений

19 марта Россельхознадзор сообщил, что магазины «Светофора» в России стали площадкой для сбыта фальсифицированной продукции. В феврале и марте 2025 г. в точках сети в ряде регионов были обнаружены поддельные продукты и нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства и системы прослеживаемости. В сливочном масле и сырах нескольких производителей выявляли растительные жиры. В ряде супермаркетов в продаже были мясные продукты, при производстве которых использовались компоненты, незаявленные на маркировке. В фарше, субпродуктах и сосисках ряда производителей были антибиотики, сальмонеллы и листерии и т. п.