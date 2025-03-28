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ЦРПТ выявил в «Светофоре» 34 млн нарушений

Ведомости

Оператор системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ) обнаружил 34 млн нарушений в торговой сети «Светофор» за 2023–2024 гг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты проверки.

Около 23,2 млн случаев нарушений связаны с несоблюдением требований работы касс. Еще порядка 4,3 млн являются попытками скопировать легальный код маркировки при продаже неучтенной продукции. По данным ЦРПТ, в этом случае речь в основном идет о питьевой воде. Оператор также выявил более 2,2 млн случаев продажи товаров с истекшим сроком годности. В списке проблемных товаров оказалась молочная продукция и пиво.

В пресс-службе «Светофора» изданию заявили, что не принимают у поставщиков продукцию, остаточный срок годности которой составляет менее двух третей. В сети указали, что у нее есть собственная служба качества, которая регулярно берет пробы из разных партий продаваемых в магазинах товаров, хотя «подобное обязательство ритейлеров не предусмотрено действующим законодательством».

19 марта Россельхознадзор сообщил, что магазины «Светофора» в России стали площадкой для сбыта фальсифицированной продукции. В феврале и марте 2025 г. в точках сети в ряде регионов были обнаружены поддельные продукты и нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства и системы прослеживаемости. В сливочном масле и сырах нескольких производителей выявляли растительные жиры. В ряде супермаркетов в продаже были мясные продукты, при производстве которых использовались компоненты, незаявленные на маркировке. В фарше, субпродуктах и сосисках ряда производителей были антибиотики, сальмонеллы и листерии и т. п.

Нарушения были зафиксированы в 60 магазинах в Краснодарском крае, 35 – Кировской области, 15 – Амурской, восьми – в Мордовии. 13 марта Роспотребнадзор сообщил об изъятии в Москве свыше 13 т некачественной продукции из магазинов «Светофор». В связи с этим работа 20 точек сети в столице была временно приостановлена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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