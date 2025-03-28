ЦРПТ выявил в «Светофоре» 34 млн нарушений
Оператор системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ) обнаружил 34 млн нарушений в торговой сети «Светофор» за 2023–2024 гг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты проверки.
Около 23,2 млн случаев нарушений связаны с несоблюдением требований работы касс. Еще порядка 4,3 млн являются попытками скопировать легальный код маркировки при продаже неучтенной продукции. По данным ЦРПТ, в этом случае речь в основном идет о питьевой воде. Оператор также выявил более 2,2 млн случаев продажи товаров с истекшим сроком годности. В списке проблемных товаров оказалась молочная продукция и пиво.
В пресс-службе «Светофора» изданию заявили, что не принимают у поставщиков продукцию, остаточный срок годности которой составляет менее двух третей. В сети указали, что у нее есть собственная служба качества, которая регулярно берет пробы из разных партий продаваемых в магазинах товаров, хотя «подобное обязательство ритейлеров не предусмотрено действующим законодательством».
19 марта Россельхознадзор сообщил, что магазины «Светофора» в России стали площадкой для сбыта фальсифицированной продукции. В феврале и марте 2025 г. в точках сети в ряде регионов были обнаружены поддельные продукты и нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства и системы прослеживаемости. В сливочном масле и сырах нескольких производителей выявляли растительные жиры. В ряде супермаркетов в продаже были мясные продукты, при производстве которых использовались компоненты, незаявленные на маркировке. В фарше, субпродуктах и сосисках ряда производителей были антибиотики, сальмонеллы и листерии и т. п.
Нарушения были зафиксированы в 60 магазинах в Краснодарском крае, 35 – Кировской области, 15 – Амурской, восьми – в Мордовии. 13 марта Роспотребнадзор сообщил об изъятии в Москве свыше 13 т некачественной продукции из магазинов «Светофор». В связи с этим работа 20 точек сети в столице была временно приостановлена.