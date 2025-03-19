Россельхознадзор: сеть «Светофор» является площадкой для сбыта фальсификата

13 марта Роспотребнадзор сообщил о том, что в Москве было изъято более 13 т некачественной продукции из магазинов «Светофор». В связи с этим работа 20 торговых точек сети в столице была временно приостановлена. Проверка в магазинах проводилась с 17 по 30 января. В ходе нее были выявлены нарушения в соблюдении сроков годности и условий хранения продуктов питания, а также случаи хранения продуктов без необходимой маркировки.