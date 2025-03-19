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Россельхознадзор: сеть «Светофор» является площадкой для сбыта фальсификата

Ведомости

Магазины торговой сети «Светофор» в РФ являются площадкой для сбыта фальсифицированной продукции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора.

В феврале и марте 2025 г. в магазинах сети в нескольких регионах России был выявлены поддельные продукты, а также серьезные нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства и системы прослеживаемости. В сливочном масле и сырах ряда производителей выявляли растительные жиры. В ряде супермаркетов «Светофор» в продаже были обнаружены мясные продукты, при производстве которых использованы компоненты, незаявленные на маркировке. В фарше, субпродуктах и сосисках некоторых производителей оказались антибиотики, сальмонеллы и листерии и т.п.

«Зафиксированы нарушения в 60 магазинах, расположенных в Краснодарском крае, 35 – Кировской области, 15 – Амурской, 8 – в Мордовии», – пояснили в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что все небезопасные продукты были утилизированы, в ряде регионов проводятся проверки, согласованные с прокуратурой.

13 марта Роспотребнадзор сообщил о том, что в Москве было изъято более 13 т некачественной продукции из магазинов «Светофор». В связи с этим работа 20 торговых точек сети в столице была временно приостановлена. Проверка в магазинах проводилась с 17 по 30 января. В ходе нее были выявлены нарушения в соблюдении сроков годности и условий хранения продуктов питания, а также случаи хранения продуктов без необходимой маркировки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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