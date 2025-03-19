Россельхознадзор: сеть «Светофор» является площадкой для сбыта фальсификата
Магазины торговой сети «Светофор» в РФ являются площадкой для сбыта фальсифицированной продукции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора.
В феврале и марте 2025 г. в магазинах сети в нескольких регионах России был выявлены поддельные продукты, а также серьезные нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства и системы прослеживаемости. В сливочном масле и сырах ряда производителей выявляли растительные жиры. В ряде супермаркетов «Светофор» в продаже были обнаружены мясные продукты, при производстве которых использованы компоненты, незаявленные на маркировке. В фарше, субпродуктах и сосисках некоторых производителей оказались антибиотики, сальмонеллы и листерии и т.п.
«Зафиксированы нарушения в 60 магазинах, расположенных в Краснодарском крае, 35 – Кировской области, 15 – Амурской, 8 – в Мордовии», – пояснили в Россельхознадзоре.
В ведомстве отметили, что все небезопасные продукты были утилизированы, в ряде регионов проводятся проверки, согласованные с прокуратурой.
13 марта Роспотребнадзор сообщил о том, что в Москве было изъято более 13 т некачественной продукции из магазинов «Светофор». В связи с этим работа 20 торговых точек сети в столице была временно приостановлена. Проверка в магазинах проводилась с 17 по 30 января. В ходе нее были выявлены нарушения в соблюдении сроков годности и условий хранения продуктов питания, а также случаи хранения продуктов без необходимой маркировки.