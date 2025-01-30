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«Руспродсоюз»: половина исков к розничным сетям касаются магазинов «Светофор»

Ведомости

Примерно половина всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям относятся к магазинам «Светофор». Об этом сообщил директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков в эфире телеканала «Россия 24».

Востриков упомянул связанные с магазинами «Светофор» иски о нарушениях закона о торговле, а также законодательства о возврате товаров.

«Ведомости» 29 января писали, что по четырем искам уже приняты решения о приостановке работы магазинов на срок от 60 до 90 суток. Иски поданы к ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50», управляющим «Светофорами» в Москве и Московской области.

Роспотребнадзор выявил массу нарушений в работе магазинов сети. Например, в точке в Новокосине в торговых помещениях обнаружили тараканов, мух и пищевую моль, мусор и грязь в загрузочном помещении. Пищевая и непищевая продукция хранились на одном стеллаже, на холодильном оборудовании не было термометров для контроля за температурным режимом. В другом магазине служба, помимо прочего, сняла с реализации почти 165 кг недоброкачественной продукции и выявила просроченные товары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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