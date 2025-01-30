«Руспродсоюз»: половина исков к розничным сетям касаются магазинов «Светофор»
Примерно половина всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям относятся к магазинам «Светофор». Об этом сообщил директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков в эфире телеканала «Россия 24».
Востриков упомянул связанные с магазинами «Светофор» иски о нарушениях закона о торговле, а также законодательства о возврате товаров.
«Ведомости» 29 января писали, что по четырем искам уже приняты решения о приостановке работы магазинов на срок от 60 до 90 суток. Иски поданы к ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50», управляющим «Светофорами» в Москве и Московской области.
Роспотребнадзор выявил массу нарушений в работе магазинов сети. Например, в точке в Новокосине в торговых помещениях обнаружили тараканов, мух и пищевую моль, мусор и грязь в загрузочном помещении. Пищевая и непищевая продукция хранились на одном стеллаже, на холодильном оборудовании не было термометров для контроля за температурным режимом. В другом магазине служба, помимо прочего, сняла с реализации почти 165 кг недоброкачественной продукции и выявила просроченные товары.