«Руспродсоюз»: половина исков к розничным сетям касаются магазинов «Светофор»

Роспотребнадзор выявил массу нарушений в работе магазинов сети. Например, в точке в Новокосине в торговых помещениях обнаружили тараканов, мух и пищевую моль, мусор и грязь в загрузочном помещении. Пищевая и непищевая продукция хранились на одном стеллаже, на холодильном оборудовании не было термометров для контроля за температурным режимом. В другом магазине служба, помимо прочего, сняла с реализации почти 165 кг недоброкачественной продукции и выявила просроченные товары.