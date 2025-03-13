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Роспотребнадзор изъял более 13 тонн продукции из «Светофора» в Москве

Ведомости

Работа 20 торговых точек сети «Светофор» в Москве приостановлена по итогам проверок Роспотребнадзора, изъято более 13 т некачественной продукции, говорится в сообщении столичного управления ведомства.

«По итогам проверок в 23 магазинах были изъяты более 13 т некачественной продукции. Из них 20 торговых точек были временно закрыты, а суды Москвы назначили наказания в виде приостановления их деятельности на срок от 30 до 90 суток», – указано в сообщении.

Проверка в сети магазинов проводилась с 17 по 30 января, среди результатов – нарушения соблюдения сроков годности и условий хранения пищевых товаров, случаи хранения пищевой продукции без должной маркировки.

В отношении управляющей «Светофором» ООО «Торгсервис 150» было составлено 17 протоколов об административном правонарушении в части несоблюдения требований технических регламентов: одним из ключевых оснований для них стало обнаружение не соответствующей требованиям продукции. Материалы дел направлены в Арбитражный суд Москвы. Компания должна устранить нарушения, после чего она получит право ходатайствовать о досрочном прекращении срока исполнения наказания.

30 января директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщал в эфире телеканала «Россия 24», что около 50% всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям относятся к магазинам «Светофор». В частности, он упомянул связанные с магазинами «Светофор» иски о нарушениях закона о торговле, а также законодательства о возврате товаров.

29 января «Ведомости» писали, что по четырем искам было решено приостановить работу магазинов на срок от 60 до 90 суток. Иски поданы к ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50», управляющим «Светофорами» в Москве и Московской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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