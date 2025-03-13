Роспотребнадзор изъял более 13 тонн продукции из «Светофора» в Москве

30 января директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщал в эфире телеканала «Россия 24», что около 50% всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям относятся к магазинам «Светофор». В частности, он упомянул связанные с магазинами «Светофор» иски о нарушениях закона о торговле, а также законодательства о возврате товаров.