Роспотребнадзор изъял более 13 тонн продукции из «Светофора» в Москве
Работа 20 торговых точек сети «Светофор» в Москве приостановлена по итогам проверок Роспотребнадзора, изъято более 13 т некачественной продукции, говорится в сообщении столичного управления ведомства.
«По итогам проверок в 23 магазинах были изъяты более 13 т некачественной продукции. Из них 20 торговых точек были временно закрыты, а суды Москвы назначили наказания в виде приостановления их деятельности на срок от 30 до 90 суток», – указано в сообщении.
Проверка в сети магазинов проводилась с 17 по 30 января, среди результатов – нарушения соблюдения сроков годности и условий хранения пищевых товаров, случаи хранения пищевой продукции без должной маркировки.
В отношении управляющей «Светофором» ООО «Торгсервис 150» было составлено 17 протоколов об административном правонарушении в части несоблюдения требований технических регламентов: одним из ключевых оснований для них стало обнаружение не соответствующей требованиям продукции. Материалы дел направлены в Арбитражный суд Москвы. Компания должна устранить нарушения, после чего она получит право ходатайствовать о досрочном прекращении срока исполнения наказания.
30 января директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщал в эфире телеканала «Россия 24», что около 50% всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям относятся к магазинам «Светофор». В частности, он упомянул связанные с магазинами «Светофор» иски о нарушениях закона о торговле, а также законодательства о возврате товаров.
29 января «Ведомости» писали, что по четырем искам было решено приостановить работу магазинов на срок от 60 до 90 суток. Иски поданы к ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50», управляющим «Светофорами» в Москве и Московской области.