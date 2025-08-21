ТАСС: спуск альпинистки Наговициной с пика Победы может занять пять дней
Спуск российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы в Киргизии займет не менее пяти дней в зависимости от погодных условий. Об этом сообщил ТАСС киргизский альпинист Наиль Муратов.
Он пояснил, что в местности, где она застряла, есть гребень, который необходимо перевалить для спуска. Это ряд небольших скальных массивов, добавил альпинист. Муратов подчеркнул, что их технически сложно преодолеть на большой высоте даже физически здоровым альпинистам, добавив что вертолет сможет забрать Наговициную только с высоты примерно 4700 м.
Если же альпинистка погибла, спуск ее тела произойдет быстрее, отметил Муратов.
В МЧС Киргизии рассказали ТАСС, что спасатели планируют добраться до травмированной альпинистки в течение четырех-пяти дней. В ведомстве отметили, что этот срок может увеличиться из-за неблагоприятной погоды.
Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын выразил мнение, что причиной инцидента с Наговициной стало отсутствие должной подготовки у альпинистов, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что сейчас нет никаких свидетельств того, что россиянка уже мертва, поэтому спасательная операция продолжается.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что посольство РФ в Киргизии с первого дня происшествия с Наговициной находится в контакте с властями страны и совместно с ними ищет пути ее спасения.
По данным МИД РФ, 12 августа, спускаясь с вершины пика Победы, Наговицина получила перелом ноги. Ее пытались спасти несколько раз, но этого сделать не удалось в связи с тяжелыми погодными условиями.