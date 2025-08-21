ТАСС: спуск альпинистки Наговициной с пика Победы может занять пять дней

Он пояснил, что в местности, где она застряла, есть гребень, который необходимо перевалить для спуска. Это ряд небольших скальных массивов, добавил альпинист. Муратов подчеркнул, что их технически сложно преодолеть на большой высоте даже физически здоровым альпинистам, добавив что вертолет сможет забрать Наговициную только с высоты примерно 4700 м.