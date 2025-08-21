Суд в Москве запретил использовать в мемах цитату из фильма Гая Ричи

Останкинский районный суд Москвы признал запрещенной к распространению в интернете информацию, содержащую признаки разжигания ненависти к цыганам. В перечень запрещенных ресурсов вошла в том числе цитата из фильма «Большой куш» (реж. Гай Ричи) – «Ненавижу цыган». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.