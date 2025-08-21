Суд в Москве запретил использовать в мемах цитату из фильма Гая Ричи
Останкинский районный суд Москвы признал запрещенной к распространению в интернете информацию, содержащую признаки разжигания ненависти к цыганам. В перечень запрещенных ресурсов вошла в том числе цитата из фильма «Большой куш» (реж. Гай Ричи) – «Ненавижу цыган». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Согласно информации агентства, блокировке также подлежат признанные экстремистскими обсуждения на интернет-форумах и статьи с негативными высказываниями о цыганах.
Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, который занимался озвучкой фильма, заявил «Газете.ру», что фраза про цыган является прямым переводом оригинала.
«Фильм – это художественное произведение, где в рамках авторского замысла действуют самые разные герои в самых разных обстоятельствах. В том числе и вот такие герои, говорящие подобные вещи. Это называется свобода творчества», – пояснил он.
7 августа Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал слово «хохлы» проявлением враждебного отношения по национальному признаку и оштрафовал местную жительницу Евгению Занданову на 10 000 руб. за возбуждение ненависти к украинцам (ст. 20.3.1 КоАП РФ).