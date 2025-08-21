Газета
На борту самолета «Уральских авиалиний» умер 56-летний пассажир

Ведомости

На борту самолета, направлявшегося из Москвы в Сочи, умер 56-летний мужчина. Об этом сообщили в Telegram-канале авиакомпании «Уральские авиалинии», которой принадлежит воздушное судно.

В сообщении говорится, что мужчина внезапно потерял сознание, после чего экипаж самолета оказал ему первую помощь, а также провел реанимационные мероприятия.

После случившегося командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту в городе Минеральные Воды. Он же вызвал на место реанимационную бригаду.

В «Уральских авиалиниях» сообщили, что прибывшие на место медработники констатировали смерть пассажира.

27 апреля самолет авиакомпании «Победа», следовавший по маршруту Москва – Магас, совершил посадку в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира на борту. По предварительным данным авиакомпании, во время полета у одного из пассажиров резко ухудшилось состояние здоровья, он потерял сознание. Командир самолета принял решение о посадке в аэропорту Волгограда. В компании добавили, что экипаж пытался спасти пассажира, но прибывшие на борт медицинские работники констатировали его смерть.

