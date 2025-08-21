На борту самолета «Уральских авиалиний» умер 56-летний пассажир

27 апреля самолет авиакомпании «Победа», следовавший по маршруту Москва – Магас, совершил посадку в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира на борту. По предварительным данным авиакомпании, во время полета у одного из пассажиров резко ухудшилось состояние здоровья, он потерял сознание. Командир самолета принял решение о посадке в аэропорту Волгограда. В компании добавили, что экипаж пытался спасти пассажира, но прибывшие на борт медицинские работники констатировали его смерть.