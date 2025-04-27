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На борту рейса «Победы» Москва - Магас умер пассажир

Ведомости

Самолет авиакомпании «Победа» совершил посадку в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира на борту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на перевозчика.

Воздушное судно 27 апреля выполняло рейс DP 6903 Москва – Магас. По предварительным данным авиакомпании, во время полета у одного из пассажиров резко ухудшилось состояние здоровья, он потерял сознание. Командир самолета принял решение о посадке в аэропорту Волгограда. В компании добавили, что экипаж пытался спасти пассажира, но прибывшие на борт медицинские работники констатировали его смерть.

В сентябре 2024 г. во время выполнения рейса Москва – Самара умер один из пассажиров, которому стало плохо еще в аэропорту. Самолет совершил экстренную посадку в Ульяновске. В мае 2023 г. пассажирка «Уральских авиалиний» скончалась на борту самолета Сочи – Челябинск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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