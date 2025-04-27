На борту рейса «Победы» Москва - Магас умер пассажир

Воздушное судно 27 апреля выполняло рейс DP 6903 Москва – Магас. По предварительным данным авиакомпании, во время полета у одного из пассажиров резко ухудшилось состояние здоровья, он потерял сознание. Командир самолета принял решение о посадке в аэропорту Волгограда. В компании добавили, что экипаж пытался спасти пассажира, но прибывшие на борт медицинские работники констатировали его смерть.