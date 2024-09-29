Пассажир скончался во время рейса из Москвы в Самару

В мае The Guardian писал, что один человек погиб и более 30 получили ранения при попадании самолета авиакомпании Singapore Airlines в зону сильной турбулентности. В ноябре 2023 г. во время полета на рейсе компании «Аэрофлот» в Москву из Петропавловска-Камчатского пострадала одна из пассажирок, которая не была в своем кресле во время сильной турбулентности.