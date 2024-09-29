Пассажир скончался во время рейса из Москвы в Самару
Пассажир умер во время выполнения рейса Москва – Самара, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
«44-летний мужчина вылетел из Внуково вместе с супругой, сыном и внуком. Ему стало плохо еще в аэропорту, однако в воздушной гавани ему помогли. После того как мужчине полегчало, он полетел в Самару. Во время полета пассажиру снова стало плохо», – рассказал собеседник издания.
При выполнении рейса была совершена экстренная посадка в Ульяновске. Врачи констатировали смерть мужчины, смерть могла произойти из-за проблем с сердцем.
В мае 2023 г. пассажирка «Уральских авиалиний» скончалась на борту самолета Сочи – Челябинск. В «Уральских авиалиниях» тогда заявили, что умерла 45-летняя женщина «за 25 минут до посадки в аэропорту Челябинска».
В мае The Guardian писал, что один человек погиб и более 30 получили ранения при попадании самолета авиакомпании Singapore Airlines в зону сильной турбулентности. В ноябре 2023 г. во время полета на рейсе компании «Аэрофлот» в Москву из Петропавловска-Камчатского пострадала одна из пассажирок, которая не была в своем кресле во время сильной турбулентности.