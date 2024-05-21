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Пассажир рейса Singapore Airlines погиб из-за сильной турбулентности

Ведомости

Один человек погиб и более 30 получили ранения при попадании самолета авиакомпании Singapore Airlines в зону сильной турбулентности. Об этом сообщает The Guardian.

Самолет Boeing 777 следовал по рейсу Лондон - Сингапур. В связи с турбулентностью он был перенаправлен в Бангкок, где приземлился в 15:45 по местному времени (11:45 мск). Отмечается, что пострадавшие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. По словам одного из пассажиров, во время турбулентности непристегнутые ударились о потолок салона.

По данным The Washington Post, на борту самолета находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Singapore Airlines выразила соболезнования семье погибшего в социальных сетях.

В ноябре 2023 г. во время полета на рейсе компании «Аэрофлот» в Москву из Петропавловска-Камчатского пострадала одна из пассажирок, которая не была в своем кресле во время сильной турбулентности. По данным Telegram-канала Baza, женщина стояла в проходе, когда самолет начало трясти. Она получила рвано-ушибленную рану головы.

В январе 2023 г. несколько человек получили травмы на борту самолета авиакомпании Air Astana, который летел из Ташкента в Алма-Ату. Авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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