Пассажир рейса Singapore Airlines погиб из-за сильной турбулентности

Самолет Boeing 777 следовал по рейсу Лондон - Сингапур. В связи с турбулентностью он был перенаправлен в Бангкок, где приземлился в 15:45 по местному времени (11:45 мск). Отмечается, что пострадавшие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. По словам одного из пассажиров, во время турбулентности непристегнутые ударились о потолок салона.