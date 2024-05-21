Пассажир рейса Singapore Airlines погиб из-за сильной турбулентности
Один человек погиб и более 30 получили ранения при попадании самолета авиакомпании Singapore Airlines в зону сильной турбулентности. Об этом сообщает The Guardian.
Самолет Boeing 777 следовал по рейсу Лондон - Сингапур. В связи с турбулентностью он был перенаправлен в Бангкок, где приземлился в 15:45 по местному времени (11:45 мск). Отмечается, что пострадавшие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. По словам одного из пассажиров, во время турбулентности непристегнутые ударились о потолок салона.
Singapore Airlines выразила соболезнования семье погибшего в социальных сетях.
В ноябре 2023 г. во время полета на рейсе компании «Аэрофлот» в Москву из Петропавловска-Камчатского пострадала одна из пассажирок, которая не была в своем кресле во время сильной турбулентности. По данным Telegram-канала Baza, женщина стояла в проходе, когда самолет начало трясти. Она получила рвано-ушибленную рану головы.
В январе 2023 г. несколько человек получили травмы на борту самолета авиакомпании Air Astana, который летел из Ташкента в Алма-Ату. Авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности.