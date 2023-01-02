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Air Astana сообщила о пострадавших из-за турбулентности на борту рейса в Алма-Ату

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Семь человек, по предварительным данным, получили травмы на борту самолета авиакомпании Air Astana, который 2 января вылетел из Ташкента в Алма-Ату. По факту инцидента будет проведено расследование, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Сильная турбулентность произошла в субботу на борту рейса КС 128, самолет вылетел из столицы Узбекистана в 14.35 по местному времени.

«Во время полета авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. По предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы», — говорится в заявлении компании. 

После приземления в Алма-Ате в 16.45 экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты сообщили о произошедшем службам аэропорта, пострадавших на месте ждали машины скорой помощи, сообщила авиакомпания.

«Авиакомпания сожалеет о произошедшем и окажет всяческую помощь пассажирам рейса. По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами», — добавили в Air Astana.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных