Air Astana сообщила о пострадавших из-за турбулентности на борту рейса в Алма-Ату
Семь человек, по предварительным данным, получили травмы на борту самолета авиакомпании Air Astana, который 2 января вылетел из Ташкента в Алма-Ату. По факту инцидента будет проведено расследование, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Сильная турбулентность произошла в субботу на борту рейса КС 128, самолет вылетел из столицы Узбекистана в 14.35 по местному времени.
«Во время полета авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. По предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы», — говорится в заявлении компании.
После приземления в Алма-Ате в 16.45 экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты сообщили о произошедшем службам аэропорта, пострадавших на месте ждали машины скорой помощи, сообщила авиакомпания.
«Авиакомпания сожалеет о произошедшем и окажет всяческую помощь пассажирам рейса. По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами», — добавили в Air Astana.