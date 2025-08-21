МВД предупредило о мошенниках с Telegram-ботами для оплаты ЖКХ

Бот для правдоподобия имитирует интерфейс госсервисов. После этого жертве приходит ложное уведомление якобы от Роскомнадзора о «перехвате данных». В нем предлагается связаться с «сотрудником», который под видом защиты счетов выманивает у человека СМС-коды, реквизиты карт или переводы на «безопасные счета».