МВД предупредило о мошенниках с Telegram-ботами для оплаты ЖКХ
МВД России зафиксировало новую схему мошенничества с использованием Telegram-ботов. Злоумышленники рассылают сообщения в мессенджерах и соцсетях от имени управляющих компаний, ТСЖ или аварийных служб и угрожают крупными штрафами либо отключением услуг из-за непереданных показаний счетчиков. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
«Упор делается на срочность – «последний срок до 25-го числа». Предлагается решить проблему через Telegram-бот», – пояснили в полиции.
Бот для правдоподобия имитирует интерфейс госсервисов. После этого жертве приходит ложное уведомление якобы от Роскомнадзора о «перехвате данных». В нем предлагается связаться с «сотрудником», который под видом защиты счетов выманивает у человека СМС-коды, реквизиты карт или переводы на «безопасные счета».
МВД напоминает: если вам поступает сообщение о «перехвате данных» или «подозрительной активности» и просят перезвонить, это обман. Следует самостоятельно проверить информацию, позвонив в банк или управляющую компанию по официальным контактам.
18 августа МВД уже предупреждало о другой мошеннической схеме – с ложным вызовом на допрос. Ведомство рекомендовало требовать официальную повестку и завершать разговор, а также при необходимости связываться с дежурной частью по официальным телефонам.