Правительство рассмотрит направление врачей в зоны боевых действий без контракта
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность направления медицинских работников в госпитали, расположенные в зонах боевого соприкосновения, без заключения контракта о прохождении военной службы или контракта о вхождении в добровольческое формирование.
Предоставить доклад по этому вопросу Путин поручил до 1 октября 2025 г. Ответственным за это назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
6 июля Путин пообещал обсудить с правительством и Минобороны вопрос командировок гражданских врачей в военные госпитали, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения. На площадке выставки к Путину обратились с предложением разрешить гражданским врачам кратковременные командировки в военные госпитали у линии фронта. Это необходимо, как пояснил участник выставки, чтобы врачи могли оказывать помощь военным медикам и выполнять высокотехнологичные операции. По его словам, сейчас медикам для таких командировок нужно подписывать долгосрочные контракты.
В марте 2024 г. «Ведомости» писали, что Министерство здравоохранения прорабатывает возможность прохождения студентами-медиками практики в зоне спецоперации.