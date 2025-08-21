Правительство рассмотрит направление врачей в зоны боевых действий без контракта

6 июля Путин пообещал обсудить с правительством и Минобороны вопрос командировок гражданских врачей в военные госпитали, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения. На площадке выставки к Путину обратились с предложением разрешить гражданским врачам кратковременные командировки в военные госпитали у линии фронта. Это необходимо, как пояснил участник выставки, чтобы врачи могли оказывать помощь военным медикам и выполнять высокотехнологичные операции. По его словам, сейчас медикам для таких командировок нужно подписывать долгосрочные контракты.