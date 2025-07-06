Путин обсудит с Минобороны командировки врачей в госпитали у линии фронта

Путин обсудит с Минобороны командировки врачей в госпитали у линии фронтаСейчас медикам для таких поездок нужно подписывать долгосрочные контракты
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с правительством и Минобороны вопрос командировок гражданских врачей в военные госпитали, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения. Об этом президент сказал на площадке выставки об итогах трехлетней работы «Народного фронта» под девизом «Все для Победы!».
На площадке выставки к Путину обратились с предложением разрешить гражданским врачам кратковременные командировки в военные госпитали у линии фронта. Это необходимо, как пояснил участник выставки, чтобы врачи могли оказывать помощь военным медикам и выполнять высокотехнологичные операции. По его словам, сейчас медикам для таких командировок нужно подписывать долгосрочные контракты.
«Хорошо, я переговорю и с правительством, и с Минобороны», – ответил Путин.
Глава государства 6 июля принимает участие в работе форума «Все для Победы!», организованном общественным движением «Народный фронт «За Россию». В ходе мероприятия президент осмотрел работу выставки и вручил премии волонтерам за оказание помощи участникам спецоперации и их семьям, а также мирным жителям новых регионов РФ и приграничных областей, сообщал Кремль.
В декабре 2024 г. премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство дополнительно направит регионам почти 10 млрд руб. на оплату труда медицинских работников. В пресс-службе кабмина добавили, что правительство активно занимается повышением доступности медицинской помощи на селе и в малых городах, в частности за счет софинансирования расходов на оплату труда врачей и среднего медперсонала в системе здравоохранения. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). В 2025 г. планируется принять на работу в регионы около 26 000 квалифицированных медработников, включая более 11 000 врачей и свыше 15 000 среднего медперсонала.