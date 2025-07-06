Путин обсудит с Минобороны командировки врачей в госпитали у линии фронта

В декабре 2024 г. премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство дополнительно направит регионам почти 10 млрд руб. на оплату труда медицинских работников. В пресс-службе кабмина добавили, что правительство активно занимается повышением доступности медицинской помощи на селе и в малых городах, в частности за счет софинансирования расходов на оплату труда врачей и среднего медперсонала в системе здравоохранения. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). В 2025 г. планируется принять на работу в регионы около 26 000 квалифицированных медработников, включая более 11 000 врачей и свыше 15 000 среднего медперсонала.