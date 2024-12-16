Кабмин дополнительно направит почти 10 млрд рублей на выплаты медработникам
Правительство РФ дополнительно направит российским регионам почти 10 млрд руб. на оплату труда медицинских работников. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
«Рассчитываем, что эти ресурсы будут доведены до них как можно скорее и помогут успешно решать вопросы с трудоустройством сотрудников, улучшая тем самым и качество медицинской помощи по всей стране», – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.
Отмечается, что кабмин активно занимается повышением доступности медицинской помощи на селе и в малых городах, в частности за счет софинансирования расходов на оплату труда врачей и среднего медперсонала в системе здравоохранения. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). В 2025 г. планируется принять на работу в регионы около 26 000 квалифицированных медработников, включая более 11 000 врачей и свыше 15 000 среднего медперсонала.
По данным Минздрава, в 2023 г. дефицит врачей в целом по стране составлял 29 000 человек. В мае 2024 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России не хватает 30 000 медицинских работников. Он указал, что в РФ делается многое в сфере здравоохранения, но проблема с нехваткой кадров остается актуальной.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал до 2026 г. разработать справедливую оплату труда медработников и внедрить ее по всей стране. По его словам, необходимо разгрузить врача и направить его время на работу с пациентом. Для этого надо отрабатывать действующие меры социальной поддержки медработников с учетом поручений президента, работать над планомерным увеличением контрольных цифр приема в медицинские вузы и расширением возможностей профессиональной переподготовки.