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Кабмин дополнительно направит почти 10 млрд рублей на выплаты медработникам

Ведомости

Правительство РФ дополнительно направит российским регионам почти 10 млрд руб. на оплату труда медицинских работников. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Рассчитываем, что эти ресурсы будут доведены до них как можно скорее и помогут успешно решать вопросы с трудоустройством сотрудников, улучшая тем самым и качество медицинской помощи по всей стране», – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что кабмин активно занимается повышением доступности медицинской помощи на селе и в малых городах, в частности за счет софинансирования расходов на оплату труда врачей и среднего медперсонала в системе здравоохранения. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). В 2025 г. планируется принять на работу в регионы около 26 000 квалифицированных медработников, включая более 11 000 врачей и свыше 15 000 среднего медперсонала.

По данным Минздрава, в 2023 г. дефицит врачей в целом по стране составлял 29 000 человек. В мае 2024 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России не хватает 30 000 медицинских работников. Он указал, что в РФ делается многое в сфере здравоохранения, но проблема с нехваткой кадров остается актуальной.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал до 2026 г. разработать справедливую оплату труда медработников и внедрить ее по всей стране. По его словам, необходимо разгрузить врача и направить его время на работу с пациентом. Для этого надо отрабатывать действующие меры социальной поддержки медработников с учетом поручений президента, работать над планомерным увеличением контрольных цифр приема в медицинские вузы и расширением возможностей профессиональной переподготовки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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