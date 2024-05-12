Мурашко предложил меры по улучшению ситуации с медицинскими кадрами в стране

И.о. министра также в общих чертах перечислил ряд предложений, направленных на улучшение ситуации с медицинскими кадрами в стране: повысить ответственность для специалистов, обучающихся в медицинских вузах за счет бюджета, усовершенствовать подход к продолжению программ «Земский доктор», «Земский фельдшер». Он также предложил распределить контрольные цифры приема в медвузы за счет бюджета, в том числе и на ординаторов, активно задействовать ординаторов как врачей-стажеров (до 12 000 врачей можно таким образом задействовать).