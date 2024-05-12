Мурашко предложил меры по улучшению ситуации с медицинскими кадрами в стране
Важнейшая на сегодня задача, требующая решения – это кадры, заявил и.о. министра здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
“Мы должны до 2026 г. разработать справедливую оплату труда медработников и внедрить ее по всей стране. В том числе реализовать мероприятия по повышению эффективности труда медработников”, – сказал он.
По словам Мурашко, необходимо разгрузить врача и направить его время на работу с пациентом. Для этого надо отрабатывать все действующие меры социальной поддержки медработников с учетом поручений президента, работать над планомерным увеличением контрольных цифр приема в медицинские вузы и расширением возможностей профессиональной переподготовки.
В том числе, по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина Минздрав провел совместное мероприятие с Минобрнауки, обсудив позицию по поводу развертывания медицинских факультетов в классических вузах, сказал Мурашко. Ранее Володин раскритиковал открытие таких факультетов в непрофильных вузах.
И.о. министра также в общих чертах перечислил ряд предложений, направленных на улучшение ситуации с медицинскими кадрами в стране: повысить ответственность для специалистов, обучающихся в медицинских вузах за счет бюджета, усовершенствовать подход к продолжению программ «Земский доктор», «Земский фельдшер». Он также предложил распределить контрольные цифры приема в медвузы за счет бюджета, в том числе и на ординаторов, активно задействовать ординаторов как врачей-стажеров (до 12 000 врачей можно таким образом задействовать).
Ранее 10 мая в ходе рассмотрения кандидатуры Михаила Мишустина на должность председателя правительства Володин указал на «кричащую» проблему дефицита врачей. В России не хватает 30 000 медицинских работников, и министру здравоохранения следует задать вопрос, когда в стране будет ликвидирован дефицит кадров в медицинской сфере, заявил спикер Госдумы.
12 мая в нижней палате проходят расширенные заседания комитетов, где обсуждают кандидатов на посты в новом кабмине. 13 мая депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а 14 мая – федеральных министров.