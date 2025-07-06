Путин наградил лауреатов премии «Все для Победы!»

Глава государства 6 июля принимает участие в работе форума «Все для Победы!», организованном общественным движением «Народный фронт «За Россию». По данным Кремля, на площадке национального центра «Россия» президент уже осмотрел выставку об итогах трехлетней работы «Народного фронта» под девизом «Все для Победы!».