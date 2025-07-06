Путин наградил лауреатов премии «Все для Победы!»
Президент России Владимир Путин вручил премии волонтерам за оказание помощи участникам спецоперации и их семьям, а также мирным жителям новых регионов РФ и приграничных областей, передает Telegram-канал Кремля.
Глава государства 6 июля принимает участие в работе форума «Все для Победы!», организованном общественным движением «Народный фронт «За Россию». По данным Кремля, на площадке национального центра «Россия» президент уже осмотрел выставку об итогах трехлетней работы «Народного фронта» под девизом «Все для Победы!».
Премия «Все для Победы!» была учреждена фондом в 2024 г. по поручению президента, напомнили в Кремле. Глава государства вручил памятные статуэтки семье Малий из Донецкой народной республики (ДНР), главному конструктору АО «Русский купол» Ивану Солдатову и организатору сообщества «Швейные войска России» Ольге Язевой.
Глава государства также сообщил, что за три года на поддержку спецоперации было собрано 54,5 млрд руб. «народных средств», передает Telegram-канал Кремля.