Путину на выставке Народного фронта рассказали о работе эвакуационных групп
Президенту России Владимиру Путину на выставке Народного фронта «Все для Победы!» рассказали о работе эвакуационных групп. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Главе государства показали технику, которая используется для эвакуации раненых. В частности, Путину продемонстрировали мототехнику, на которую можно устанавливать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Президенту также рассказали, что время погрузки пострадавшего в идеале должно занимать 20 секунд.
6 июля Путин посещает выставку Народного фронта «Все для Победы!», где ему представляют результаты трехлетней работы движения и итоги «гуманитарной миссии по поддержке Донбасса и Новороссии». Ожидается, что президенту также продемонстрируют достижения изобретателей «Кулибин-клуба».
Согласно анонсу Кремля, после посещения выставки Путин поучаствует в церемонии вручения премий за оказание помощи бойцам спецоперации, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов. Российский глава также примет участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании саммита БРИКС, который проходит в Рио-де-Жанейро.