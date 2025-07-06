Путину на выставке Народного фронта рассказали о работе эвакуационных групп

Согласно анонсу Кремля, после посещения выставки Путин поучаствует в церемонии вручения премий за оказание помощи бойцам спецоперации, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов. Российский глава также примет участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании саммита БРИКС, который проходит в Рио-де-Жанейро.