Путин посетил выставку Народного фронта «Все для Победы!»
Президент России Владимир Путин приехал на выставку Народного фронта «Все для Победы!». Об этом сообщает Telegram-канал Кремля.
Главе государства на выставке представляют результаты трехлетней работы движения под девизом «Все для Победы!» и итоги «гуманитарной миссии по поддержке Донбасса и Новороссии», говорится в сообщении. Кроме того, Путину расскажут о новых разработках по обеспечению оперативной эвакуации раненых с поля боя и представят достижения изобретателей «Кулибин-клуба».
Ожидается, что после посещения выставки президент, как анонсировал ранее Кремль, примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам спецоперации, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.
6 июля Путин также примет участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании саммита БРИКС, который проходит в Рио-де-Жанейро.