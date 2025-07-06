Путин посетил выставку Народного фронта «Все для Победы!»

Главе государства на выставке представляют результаты трехлетней работы движения под девизом «Все для Победы!» и итоги «гуманитарной миссии по поддержке Донбасса и Новороссии», говорится в сообщении. Кроме того, Путину расскажут о новых разработках по обеспечению оперативной эвакуации раненых с поля боя и представят достижения изобретателей «Кулибин-клуба».