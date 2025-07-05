Путин посетит выставку Народного фронта «Все для Победы!»

Ранее в Кремле сообщали, что Путин 6 июля также примет участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании саммита БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро. Заседание посвящено теме мира, безопасности и реформе глобального управления. Лидеры стран обменяются мнениями по вопросам международной повестки дня.