Путин посетит выставку Народного фронта «Все для Победы!»
Президент РФ Владимир Путин 6 июля посетит выставку Народного фронта «Все для Победы!». Об этом сообщили на сайте Кремля.
Она посвящена итогам трехлетней работы Народного фронта по поддержке военнослужащих и мирных жителей, пострадавших от военных действий.
После выставки Путин примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам спецоперации, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.
Ранее в Кремле сообщали, что Путин 6 июля также примет участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании саммита БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро. Заседание посвящено теме мира, безопасности и реформе глобального управления. Лидеры стран обменяются мнениями по вопросам международной повестки дня.