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Путин примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС 6 июля

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Президент РФ Владимир Путин 6 июля в режиме видеоконференции примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

4 июля президент РФ проведет рабочий день в Ново-Огареве. В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. По словам Пескова, Путин традиционно сам задаст тему мероприятия.

25 июня стало известно, что Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилию, что связано с проблемой Международного уголовного суда (МУС). Российскую делегацию непосредственно на саммите будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Само мероприятие состоится 6–7 июля в Рио-де-Жанейро. Сейчас среди членов БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Индонезия.

Предыдущее заседание Совбеза прошло 10 июня. Оно было посвящено вопросам совершенствования госполитики в сфере защиты традиционных и духовно-нравственных ценностей. В ходе мероприятия с докладами выступили вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Лавров, а также директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

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