Путин примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС 6 июля

25 июня стало известно, что Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилию, что связано с проблемой Международного уголовного суда (МУС). Российскую делегацию непосредственно на саммите будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Само мероприятие состоится 6–7 июля в Рио-де-Жанейро. Сейчас среди членов БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Индонезия.