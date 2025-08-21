Газета
Главная / Общество /

Путин присвоил президенту РАН Красникову звание Героя Труда

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда президенту Российской академии наук Геннадию Красникову. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В указе отмечается, что звание присвоено за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки.

15 июля Путин провел встречу с Красниковым, где обсуждались вопросы научно-экспертного сопровождения государственных решений, формирование госзадания для академии и приоритеты фундаментальных исследований в области обороны и безопасности.

На встрече Красников подчеркнул значимость экспертизы учебников. Он напомнил о законе, принятом в августе 2024 г., который закрепил обязательную проверку школьных учебников РАН. По его словам, академия уже провела 346 экспертиз.

Глава РАН сообщил о совместной работе с Минпросвещения по созданию единых учебников по математике, физике, химии, биологии и информатике. Внедрить их в образовательный процесс планируется к 1 сентября 2027 г.

Красников также рассказал о возобновленной в 2023 г. оборонной научной программе, отметив высокий спрос и жесткий отбор проектов – финансирование получает лишь 25% заявок. Отдельно он выделил достижения в сфере гиперзвуковых технологий, по которым академия готовит специальный доклад.

