В России ужесточили требования к антитеррористической защите медучреждений
Правительство России уточнило требования к обеспечению антитеррористической защищенности объектов здравоохранения. Теперь медучреждения будут оборудовать средствами защиты от беспилотников, передает ТАСС.
В первую очередь речь идет об объектах первой категории, где в случае теракта могут пострадать более тысячи человек, а ущерб превысить 100 млн руб. Такие больницы и поликлиники оснастят специальными средствами выявления воздушных, подводных и надводных беспилотных аппаратов, а также инженерно-техническими системами противодействия. Для персонала разработают алгоритм действий на случай атаки и проведут учения. Кроме того, будет усилено взаимодействие с территориальными органами МВД, Росгвардии и МЧС.
Для объектов третьей категории – где число возможных пострадавших оценивается от 50 до 500 человек, а ущерб в пределах 30–50 млн руб. – введены другие меры. Их оборудуют системами видеонаблюдения, которые должны обеспечивать непрерывный контроль за потенциально опасными зонами. Записи будут архивироваться и храниться не менее месяца.
В ночь на 21 августа силы ПВО ликвидировали 49 украинских БПЛА над регионами России. Больше всего целей было поражено в Ростовской области – 21. В Воронежской области сбили семь беспилотников, в Белгородской – пять. Еще четыре дрона уничтожили в Крыму, по три – в Брянской и Калужской областях, по два – в Орловской области и над Черным морем. По одной воздушной цели сбили в Курской и Тульской областях.