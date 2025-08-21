В России ужесточили требования к антитеррористической защите медучреждений

В ночь на 21 августа силы ПВО ликвидировали 49 украинских БПЛА над регионами России. Больше всего целей было поражено в Ростовской области – 21. В Воронежской области сбили семь беспилотников, в Белгородской – пять. Еще четыре дрона уничтожили в Крыму, по три – в Брянской и Калужской областях, по два – в Орловской области и над Черным морем. По одной воздушной цели сбили в Курской и Тульской областях.