Суд вновь продлил домашний арест блогеру Лерчек на месяц и семь суток
Московский суд продлил срок домашнего ареста блогеру Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, на один месяц и семь суток. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
3 октября 2024 г. Чекалиной и ее бывшему мужу Артему предъявили обвинения в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). На следующий день Троицкий районный суд Москвы отправил фигурантов под домашний арест.
По версии следствия, Чекалина, ее муж и их партнер по бизнесу создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. Договоры заключались с иностранными юрлицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. Организаторы марафона предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
22 мая Троицкий районный суд продлил действие меры пресечения в виде домашнего ареста Чекалиной, ее бывшему мужу и соучредителю компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роману Вишняку на месяц.