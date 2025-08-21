Суд вновь продлил домашний арест блогеру Лерчек на месяц и семь суток

По версии следствия, Чекалина, ее муж и их партнер по бизнесу создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. Договоры заключались с иностранными юрлицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. Организаторы марафона предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.