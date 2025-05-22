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Суд продлил домашний арест фигурантам дела блогера Лерчек

Ведомости

Троицкий районный суд продлил действие меры пресечения в виде домашнего ареста блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), ее бывшему мужу Артему Чекалину и соучредителю компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роману Вишняку на месяц, сообщили в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд отказал в ходатайствах защиты об изменении меры пресечения на более мягкую всем фигурантам по делу о нелегальном выводе средств за рубеж.

Суд уже продлевал домашний арест Чекалиным и Вишняку несколько раз. В последний – 24 марта на два месяца. 3 октября 2024 г. фигурантам по делу предъявили обвинения и на следующий день отправили под домашний арест. Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании. 

По версии следствия, блогеры и их партнер по бизнесу создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. Сделки обычно заключались с иностранными компаниями, а деньги поступали на счета зарубежного банка. Создатели марафона предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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