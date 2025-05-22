Суд продлил домашний арест фигурантам дела блогера Лерчек
Троицкий районный суд продлил действие меры пресечения в виде домашнего ареста блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), ее бывшему мужу Артему Чекалину и соучредителю компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роману Вишняку на месяц, сообщили в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Суд отказал в ходатайствах защиты об изменении меры пресечения на более мягкую всем фигурантам по делу о нелегальном выводе средств за рубеж.
Суд уже продлевал домашний арест Чекалиным и Вишняку несколько раз. В последний – 24 марта на два месяца. 3 октября 2024 г. фигурантам по делу предъявили обвинения и на следующий день отправили под домашний арест. Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании.
По версии следствия, блогеры и их партнер по бизнесу создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. Сделки обычно заключались с иностранными компаниями, а деньги поступали на счета зарубежного банка. Создатели марафона предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.