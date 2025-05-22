Суд продлил домашний арест фигурантам дела блогера Лерчек

Суд уже продлевал домашний арест Чекалиным и Вишняку несколько раз. В последний – 24 марта на два месяца. 3 октября 2024 г. фигурантам по делу предъявили обвинения и на следующий день отправили под домашний арест. Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании.