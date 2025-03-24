Суд продлил арест Валерии Чекалиной по делу о нелегальном выводе средств

Ранее 24 марта суд также продлил арест экс-супругу Валерии – Артему Чекалину. 3 октября 2024 г. Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинения в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). На следующий день Троицкий районный суд Москвы отправил фигурантов под домашний арест. В декабре Московский городской суд оставил без изменений решение о мере пресечения в отношении Чекалиной.