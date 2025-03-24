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Суд продлил арест Валерии Чекалиной по делу о нелегальном выводе средств

Ведомости

Троицкий районный суд Москвы продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о нелегальном выводе более 250 млн руб. за рубеж. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Она пробудет под домашним арестом до 24 мая.

Ранее 24 марта суд также продлил арест экс-супругу Валерии – Артему Чекалину. 3 октября 2024 г. Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинения в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). На следующий день Троицкий районный суд Москвы отправил фигурантов под домашний арест. В декабре Московский городской суд оставил без изменений решение о мере пресечения в отношении Чекалиной.

По версии следствия, блогеры и их партнер по бизнесу создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. Договоры заключались с иностранными юрлицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. Организаторы марафона предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

Под домашний арест был отправлен также еще один фигурант дела – соучредитель компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк. Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании Чекалина и Вишняка. 17 января Троицкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и арестовал имущество блогера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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