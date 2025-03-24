Суд продлил арест Валерии Чекалиной по делу о нелегальном выводе средств
Троицкий районный суд Москвы продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о нелегальном выводе более 250 млн руб. за рубеж. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Она пробудет под домашним арестом до 24 мая.
Ранее 24 марта суд также продлил арест экс-супругу Валерии – Артему Чекалину. 3 октября 2024 г. Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинения в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). На следующий день Троицкий районный суд Москвы отправил фигурантов под домашний арест. В декабре Московский городской суд оставил без изменений решение о мере пресечения в отношении Чекалиной.
По версии следствия, блогеры и их партнер по бизнесу создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. Договоры заключались с иностранными юрлицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. Организаторы марафона предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
Под домашний арест был отправлен также еще один фигурант дела – соучредитель компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк. Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании Чекалина и Вишняка. 17 января Троицкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и арестовал имущество блогера.