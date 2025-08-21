Газета
Главная / Общество /

В Великом Новгороде нашли печать Ярослава Мудрого

Ведомости

На Троицком раскопе в Великом Новгороде археологи обнаружили уникальную свинцовую печать начала XI в. На одной стороне буллы изображен святой Георгий, на другой – человек в плаще и остроконечном шлеме с надписью «Ярослав – князь русский». Находка атрибутирована князю Ярославу Мудрому, сообщает пресс-служба Института археологии РАН на своем сайте.

По словам руководителя Новгородской археологической экспедиции, печать относится ко времени после вокняжения Ярослава в Киеве в 1019 г. Датировку подтверждают шесть аналогичных «портретных» печатей, найденных ранее на территории Украины. Ученые отмечают, что оформление буллы напоминает редкие новгородские сребреники Ярослава 9 в., известные всего в восьми экземплярах.

Находка подтверждает существование княжеского двора и общественного центра на Ярославовом дворище в Новгороде в период его правления, хотя ранее археологи не находили культурных слоев ого времени в этом районе.

Институт археологии Российской академии наук
Институт археологии Российской академии наук

Раскопки проводились в рамках благоустройства территории Ярославова дворища при поддержке Новгородского государственного музея-заповедника, отмечается в Института археологии РАН.

14 августа 2024 г. в Великом Новгороде на Троицком раскопе археологи обнаружили 34 берестяные грамоты. Тексты на обнаруженных учеными берестяных грамотах были как деловые, так и личного характера. Из них три грамоты представляют собой древние азбуки. Самые древние из текстов эксперты датировали XII веком.

