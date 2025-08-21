В Великом Новгороде нашли печать Ярослава Мудрого

На Троицком раскопе в Великом Новгороде археологи обнаружили уникальную свинцовую печать начала XI в. На одной стороне буллы изображен святой Георгий, на другой – человек в плаще и остроконечном шлеме с надписью «Ярослав – князь русский». Находка атрибутирована князю Ярославу Мудрому, сообщает пресс-служба Института археологии РАН на своем сайте.