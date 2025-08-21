Более 41 млрд рублей инфраструктурных кредитов направят в 19 регионов РФ

21 августа Счетная палата выразила сомнения в эффективности использования инвесткредитов регионами. По данным аудиторов, большинство проектов переносится на срок от года до четырех лет, при этом их стоимость растет. Кроме того, плановые показатели нередко не достигаются, при этом механизм ответственности нормативно не предусмотрен.