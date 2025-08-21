Газета
Главная / Общество /

Более 41 млрд рублей инфраструктурных кредитов направят в 19 регионов РФ

Ведомости

Правительство одобрило 19 регионам заявки на получение казначейских инфраструктурных кредитов (КИК) на сумму около 41 млрд руб. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Средства пойдут на модернизацию объектов ЖКХ, а также на проекты комплексного развития Дальнего Востока и Арктики.

«Работы впереди предстоит много, задачи стоят масштабные, и терять темпы работ нельзя», – подчеркнул Хуснуллин.

Таким образом, к настоящему времени одобрены заявки на новые проекты за счет КИК для 39 регионов общей стоимостью 146 млрд руб. Куратором программы выступает Минстрой, оператором – Фонд развития территорий, который контролирует реализацию проектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

21 августа Счетная палата выразила сомнения в эффективности использования инвесткредитов регионами. По данным аудиторов, большинство проектов переносится на срок от года до четырех лет, при этом их стоимость растет. Кроме того, плановые показатели нередко не достигаются, при этом механизм ответственности нормативно не предусмотрен.

