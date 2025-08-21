Экзамен на должность главы Верховного суда отменен из-за отсутствия кандидатов

Как сообщили в комиссии, заседание отменено в связи с отсутствием заявлений и документов, необходимых для участия в конкурсе. В соответствии с законом «О статусе судей в Российской Федерации» претенденты должны были подать полный пакет документов для допуска к экзамену, однако этого не произошло.