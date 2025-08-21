Экзамен на должность главы Верховного суда отменен из-за отсутствия кандидатов
Дополнительное заседание Высшей экзаменационной комиссии, назначенное на 21 августа для проведения квалификационного экзамена на должность председателя Верховного суда России, не состоится. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как сообщили в комиссии, заседание отменено в связи с отсутствием заявлений и документов, необходимых для участия в конкурсе. В соответствии с законом «О статусе судей в Российской Федерации» претенденты должны были подать полный пакет документов для допуска к экзамену, однако этого не произошло.
Согласно ст. 26.3 закона «Об органах судейского сообщества» порядок проведения квалификационного экзамена на должность судьи и порядок определения оценки знаний кандидата на должность судьи устанавливаются регламентами экзаменационных комиссий. Составляет вопросы, утверждает задачи по вопросам судебной практики и письменные задания Высшая экзаменационная комиссия. Сведения о ходе экзамена на должность судьи и его результатах отражаются в протоколе, который подписывается председательствующим.
Занимавшая этот пост Ирина Подносова скончалась 22 июля, конкурс был объявлен 29 июля.
«Ведомости» писали, что среди кандидатов, которые обсуждаются для назначения на должность главы верховного судьи, – председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.