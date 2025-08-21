Прокурор запросил 12,5 года колонии экс-главе управления планирования связи ВС РФ
Прокурор запросил наказание в виде лишения свободы на срок в 12 лет и шесть месяцев для бывшего начальника управления планирования связи Вооруженных сил (ВС) РФ Александра Оглоблина по делу о получении взятки в 12 млн руб. от завода «Телта». Об этом ТАСС сообщили в суде.
Оглоблина обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа).
Кроме того, подсудимому могут вменить штраф в размере 60 млн руб. По данным агентства, такое решение было принято с учетом предыдущего приговора Оглоблина.
Установлено, что с 2016 по 2021 г. при исполнении гособоронзаказа Минобороны были заключены госконтракты с ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» на поставку устройств связи, их общая стоимость составляла более 1,2 млрд руб. Контроль исполнения контрактов возлагался на Оглоблина. В указанный период, как полагает следствие, Оглоблин получил от представителей «Телты» 12 млн руб. взятки за общее покровительство. В конце октября 2024 г. Оглоблин был арестован.
В январе завершилось расследование в отношение Оглоблина по ч. 6 ст. 290 УК РФ.