Прокурор запросил 12,5 года колонии экс-главе управления планирования связи ВС РФ

Установлено, что с 2016 по 2021 г. при исполнении гособоронзаказа Минобороны были заключены госконтракты с ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» на поставку устройств связи, их общая стоимость составляла более 1,2 млрд руб. Контроль исполнения контрактов возлагался на Оглоблина. В указанный период, как полагает следствие, Оглоблин получил от представителей «Телты» 12 млн руб. взятки за общее покровительство. В конце октября 2024 г. Оглоблин был арестован.